مسؤول أميركي: ترمب حازم بشأن منع إيران أو ميليشياتها من مهاجمة قواته

قال مسؤول أمريكي، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حازم بشأن منع إيران أو ميليشياتها من مهاجمة قواته، وفقا لقناة الحدث.

وقُتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12، في قصف صاروخي استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبريطانية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر عسكرية أمريكية إن القتلى الأمريكيين هم جندي ومتعاقد مع الجيش الأمريكي، ولم تكشف أسماء القتلى بعد.

وبعد الهجوم تحدثت تقارير عن غارات جوية انتقامية في أماكن أخرى في العراق، بالقرب من الحدود السورية ، ولكن لم يتم تأكيدها.

جاء هذا بعد يومين من مقتل جنديين أمريكيين في عملية عسكرية ضد مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي في وسط العراق.

وتصاعد التوتر في العراق منذ أن قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس في الحرس الثوي الإيراني، ومسؤول كبير في الحشد الشعبي العراقي، المدعوم من إيران، في هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد في يناير.