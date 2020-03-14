شركات ومؤسسات سعودية وشبه حكومية تبدأ بتحويل دوام موظفيها للعمل عن بعد #كلنا_في_البيت_لاجل_السعوديه

شرعت عدد من الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة وشبه الحكومية، في اتخاذ إجراءات عديدة احترازا من تفشي فيروس “كورونا” الذي ضرب معظم دول العالم.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الشركات تحويل نظام العمل إلى “العمل عن بعد” أو تقليص ساعات عمل الموظفين، أو تقليل حضورهم لأماكن العمل، أسوة بالشركات الإقليمية والعالمية التي انتهجت هذا المنحى.

واتخذت السلطات في المملكة إجراءات احترازية وقائية لحماية مواطنيها ومقيميها لمنع انتقال عدوى الفيروس، ومن ذلك تعليق الدراسة والسفر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، وعززت الدول إجراءات التصدي له، رغم حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وشجعت المنظمة على تطبيق “العمل عن بعد”، قائلة: “في حال تفشي الفيروس في مجتمعك، قد تنصح السلطات الصحية الناس بتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة. ويساعد العمل عن بعد في الحفاظ على سير العمل وسلامة الموظفين في آن واحد”.