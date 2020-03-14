الغذاء والدواء تعتمد معقما جديدا لمواجهة كورونا أنتجته مختبرات أمانة الرياض

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء، السبت، معقما جديدا للأيدي أنتجته أمانة الرياض في مختبراتها تحقيقا للاكتفاء الذاتي وتزامنا مع الجهود الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن مبادرة أمانة منطقة الرياض مميزة لتعزيز سُبل الوقاية من خطر انتشار فايروس كورونا وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي، وقد تم اليوم اعتماد المعقم من قبل الغذاء والدواء.

وكانت أمانة الرياض أعلنت أنه “تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها وتزامنًا مع الجهود للوقاية من انتشار فيروس كورونا.. أمانة منطقة الرياض تنتج معقمًا للأيدي في مختبراتها، وتعمل على اعتماده من الجهات المختصة”.