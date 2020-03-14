صحة جازان توضح حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لم يتم الكشف عنها

أوضحت صحة جازان،اليوم، حقيقة ما تداول من أنباء بشأن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بمستشفياتها.

و أفادت في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر “،اليوم، بأنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفيات المنطقة.

و أكدت في بيانها أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لحالات الاشتباه والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة .

ودعت صحة جازان الجميع إلى التواصل مع الرقم 937 لأي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت لاحق عن تسجيل ١٧ حالة إصابة جديدة بالفيروس .

وقالت إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء، أما الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

و الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف.

-و أكدت أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضًا من إيران.

و أفادت بوجود ١٢حالة إصابة في الرياض، تشمل٣حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقاً، و٣حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و٤حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات

وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة وصل إلى ١٠٣ حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.