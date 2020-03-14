عاجل .. التعليم تعلن جدول دروس الأسبوع التاسع للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي .. لتمكين التعلم عن بعد

0
أعلنت  وزارة التعليم، منذ قليل،  عن جدول دروس الأسبوع التاسع للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي
وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر” : “جدول دروس الأسبوع التاسع للصف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦m.youtube.com/playlist?list=
حمّل الأن تطبيقات الوئام
متابعة القراءة من متصفحك