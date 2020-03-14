عاجل .. التعليم تعلن جدول دروس الأسبوع التاسع للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي .. لتمكين التعلم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم، منذ قليل، عن جدول دروس الأسبوع التاسع للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر” : “جدول دروس الأسبوع التاسع للصف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦

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