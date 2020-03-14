جامعة_أم_القرى تفعل العمل عن بُعد لمنسوبيها منعا لانتشار #كورونا

قررت جامعة أم القرى، الأحد، تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجامعة في بيانها “تماشيا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة، على كافة الأصعدة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد وجه مدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل بتفعيل العمل عن بعد لكافة منسوبي الجامعة الإداريين عبر منصات الجامعة الإلكترونية المختلفة”.

وأضاف البيان “يقوم قياديو جميع الجهات في الجامعة (وكلاء الجامعة ، وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة، ومشرفو العموم ، ومدراء الإدارات والمراكز والوحدات) بإعداد خطة عمل تشغيلية للجهات التابعة لهم، ومراعاة إتمام سير الأعمال اليومية للجامعة كل في إدارته، وضرورة تواجد من تستدعي طبيعة عمله ذلك أو من يتم استدعاؤه لمهمة محددة”.