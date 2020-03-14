عيسى الغيث: أحمد العرفج هوجم بعد مطالبته بإيقاف صلاة الجماعة مؤقتًا #كورونا #كلنا_في_البيت_لاجل_السعوديه #شكرا_حكومتنا #الاحوال_المدنيه_كرونا

دافع عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث عن الكاتب أحمد العرفج الذي طالب قبل عدة أيام بأنه في حال تصاعد أزمة كورونا لا مانع من إيقاف صلاة الجمعة في المساجد منعا لانتشار الفيروس.

وقال الغيث إن “هناك مطالبات بشأن المساجد استجابت لها الوزارة والعلماء مع أن صلاة الجماعة ليست واجبة ابتداء، وإنما هي سنة مؤكدة، كمال أن كونها في المسجد فرض كفاية، يثوم به من تنعقد بهم الجماعة، وأما الجمعة فواجبة لكن في حال الضرر فإنه يزال، فيشرع تركها في هذه الأحوال، وقد هوجم الصديق أحمد العرفج حينما طالب بذلك، ثم جاءت الفتوى الرسمية مؤيدة له، كدليل على معاركنا العبثية وسوء ظننا بالآخر والمزايدة عليه، دون مراعاة لحق التفكير والتعبير وحرية الرأي”.

وأضاف “هذا الفيروس ليس الأول ولن يكون الأخير، ولو كان الأسوأ في القرن الأخير وبغض النظر عن سببه، سواء كان بانتقاله من الحيوان إلى الإنسان، أو كونه سلاحا بيولوجيا خرج عن السيطرة في الصين، أو هوجمت فيه من نظام آخر، الأهم كيف نتعامل معه كدول ومجتمعات”.

وأضاف “دولتنا قامت بجهد كبير في مقاومة دخوله، ثم في مكافحته داخليا، وجهود القطاع الصحي محل شكر وتقدير الجميع، إلا أن بعض الناس لا يتحلون بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأهلهم، فضلا عن مجتمعهم، وذللك بمخالفتهم التعليمات، إذ يتجمعون في أماكن عامة دون مراعاة للآثار الخطيرة، ما يوجب الضرب بيد من حديد، لان ضررهم يشمل العباد والبلاد”.

وتابع “كما أتمنى تقديم العفو الرمضان، حماية للسجناء من الفيروس، ولرعاية أهلهم في هذه الظروف الطارئة”.