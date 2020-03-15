“الوئام” تكشف مراحل المدرسة الافتراضية لمنظومة التعليم الموحد

ستقوم وزارة التعليم بالإطلاق التجريبي لمنظومة التعليم الموحدة على عدة مراحل وبشكل تدريجي لإتاحة الخدمة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في المملكة.

يأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة لتسهيل العملية التعليمية وإتاحة أدوات التعليم عن بعد المختلفة للاستفادة منها في أي وقت وفي أي مكان حسب إمكانيات الطالب.

وسيتم إرسال إرشادات الدخول على المنظومة حسب الخطة الزمنية لإطلاق التجريبي مع العلم بأنه بالإمكان الاستفادة من البدائل الأخرى التي توفرها المدرسة الافتراضية وعلمًا بأن هناك ثلاث مراحل لمنظومة التعليم الموحد.

المرحلة الأولى تنطلق اليوم الاحد ٢٠رجب ١٤٤١ وتستهدف قادة المدارس والمرحلة الثانية من ٢١-٢٢ رحب ١٤٤١ والشرائح المستهدفة معلمو ومعلمات المرحلة الثانوية وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمرحلة الثالثة ستكون ٢٣-٢٤ رجب ١٤٤١ وتستهدف معلمو ومعلمات المرحلة المتوسطة وطلابها وطالباتها.