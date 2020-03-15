كوريا الجنوبية والصين ترصدان 96 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصا منها 75 حالة وفاة.

وتتوافق الأرقام الأخيرة مع تراجع في عدد الحالات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات يوم السبت.

من جهة اخرى قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصا.

وسجلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.