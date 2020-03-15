المتحدث عن الرياضيين: نريد معرفة مصير الأولمبياد

أعرب نجم المبارزة الألماني ماكس هارتونج المتحدث عن الرياضيين عن رغبته في “مزيد من التواصل المفتوح” مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن احتمالات إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020).

وأوضح هارتونج في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية التلفزيونية :”أثق بشدة في أن اللجنة الأولمبية الدولية ستدرس كل السيناريوهات الممكنة. أتمنى أن يكون هناك تبادل للآراء بشكل كبير مع الرياضيين”.

وتفترض اللجنة الأولمبية الدولية بشكل كبير الآن أن أولمبياد طوكيو سيقام في موعده رغم تفشي فيروس كورونا في أماكن عدة بالعالم من بينها اليابان وإلغاء وتأجيل العديد من المسابقات والبطولات الرياضية المختلفة في أماكن عديدة من العالم.

ويرفض الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مطلق مناقشة أي خطة بديلة.

وأوضح هارتونج أن تغيير موعد الأولمبياد سيكون شيئا صعبا عليه.

وقال : “أتممت نحو أربع سنوات من الاستعداد والتأهيل. من الصعب أن أتخيل تكرار هذا الإعداد في العامين المقبلين”.