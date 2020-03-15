جامعة الحدود الشمالية تسمح لموظفيها بعدم الحضور والقيام بالعمل من المنزل

سمحت جامعة الحدود الشمالية لجميع منسوبيها بعدم الحضور للجامعة لمن لا تدعو حاجة العمل إليه والقيام بعمله من المنزل.

جاء ذلك في توجيه لمدير جامعة الحدود الشمالية أ.د محمد يحيى الشهري اطلعت “الوئام” على نسخة منه وتضمن توجيهات مدير الجامعة ومن ضمنها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب التعميم الصادر فإن ‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ سمحت لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وفنيين بعدم الحضور للجامعة لمن لاتدعوا حاجة العمل إليه والقيام بعمله من المنزل عن طريق الشبكة وذلك اعتباراً من اليوم الاحد لمدة اسبوعين بشرط أن يكون الموظف على تواصل مع رئيسه المباشر بشكل يومي والحضور إلى عمله في حالة استدعائه.

وتحدد ساعات العمل اليومية وفق احتياج العمل من قبل العميد أو مدير الادارة ويتم عمل جدول لتوزيع الأعمال وفق متطلبات العمل ووضع خطط مناسبة لاستمرار العمل بكفاءة في جميع فروع الجامعة.