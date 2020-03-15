تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية #وظايف_شاغرة

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الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بفروععها في كل من الرياض والأحساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية:

مشغل رسومات ثاني – للنساء – الأحساء
مشرف خدمات معمل الأسنان – للرجال – الرياض

مشرف التصوير الطبي – للرجال – الرياض
مدير تقنية المعلومات – للرجال – الرياض

فني أول مختبر الأسنان – للرجال – الرياض
فني ثاني مختبر الأسنان – للرجال – الرياض

فني أشعة أسنان – للرجال – الرياض
فني مكتبة – للرجال – الرياض

منسق مراقبة العدوى – للرجال – الرياض
منسق الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية – للرجال – الرياض

إداري عقود ثاني – للرجال – الأحساء
محلل موارد بشرية ورواتب ثاني – للرجال – الرياض

محلل معلومات القوى العاملة – للرجال – الرياض
أخصائي مزايا وتعويضات – للرجال – الرياض

مساعد بحث ثاني – للرجال – الرياض
مساعد بحث أول – للرجال – الرياض

مساعد إداري أول – للرجال – الرياض
مساعد إداري ثاني – للرجال – الرياض

مساعد إداري ثالث – للرجال – الرياض
مساعد أسنان أول – للرجال – الرياض

مساعد إداري رابع – للرجال – الرياض
مساعد مكتب – للرجال – الرياض

مساعد إداري ثالث – للنساء – الرياض
مساعد إداري رابع – للنساء – الرياض

مساعد إداري أول – للنساء – الرياض
مساعد إداري ثاني – للنساء – الرياض

مندوب مشتريات ثاني – للرجال – الأحساء
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities

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