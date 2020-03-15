تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بفروععها في كل من الرياض والأحساء.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية:
مشغل رسومات ثاني – للنساء – الأحساء
مشرف خدمات معمل الأسنان – للرجال – الرياض
مشرف التصوير الطبي – للرجال – الرياض
مدير تقنية المعلومات – للرجال – الرياض
فني أول مختبر الأسنان – للرجال – الرياض
فني ثاني مختبر الأسنان – للرجال – الرياض
فني أشعة أسنان – للرجال – الرياض
فني مكتبة – للرجال – الرياض
منسق مراقبة العدوى – للرجال – الرياض
منسق الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية – للرجال – الرياض
إداري عقود ثاني – للرجال – الأحساء
محلل موارد بشرية ورواتب ثاني – للرجال – الرياض
محلل معلومات القوى العاملة – للرجال – الرياض
أخصائي مزايا وتعويضات – للرجال – الرياض
مساعد بحث ثاني – للرجال – الرياض
مساعد بحث أول – للرجال – الرياض
مساعد إداري أول – للرجال – الرياض
مساعد إداري ثاني – للرجال – الرياض
مساعد إداري ثالث – للرجال – الرياض
مساعد أسنان أول – للرجال – الرياض
مساعد إداري رابع – للرجال – الرياض
مساعد مكتب – للرجال – الرياض
مساعد إداري ثالث – للنساء – الرياض
مساعد إداري رابع – للنساء – الرياض
مساعد إداري أول – للنساء – الرياض
مساعد إداري ثاني – للنساء – الرياض
مندوب مشتريات ثاني – للرجال – الأحساء
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: