384 ألف شخص قتلوا منذ بدء الثورة السورية قبل 9 سنوات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن 384 ألف شخص فقدوا أرواحهم منذ بدء الثورة السورية منتصف آذار/مارس من عام 2011 .

وأوضح أن من بين القتلى أكثر من 116 ألف مدني.وأشار إلى أن عدد قتلى الفصائل الجهادية بلغ 54 ألفا، وقتلى القوات الكردية يقترب من 13 ألفا.

وتجاوز عدد قتلى قوات النظام 67 ألفا.وبلغ عدد قتلى حزب الله اللبناني 1700 قتيل، إضافة إلى 8330 قتيلا من المسلحين غير السوريين الموالين للنظام والمسلحين من الطائفة الشيعية.

ووثق المرصد أيضا مقتل 191 جنديا تركيا.

وشدد المرصد على أنه يواصل توثيق ورصد كل ما يجري من انتهاكات بحق الشعب السوري “لعله يأتي يوما يُحاسَب فيه مرتكبو جرائم الحرب التي جرت خلال كل تلك السنوات على أفعالهم”.