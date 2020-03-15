الفروسية السعودية تنهي موسمها اليوم للحد من انتشار #كورونا

قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية السعودي أن يكون السباق على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.

وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وبناءً على توصيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

وجرى أمس السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية شمال الرياض تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس السبت تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر, لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا”، ليصل العدد إلى 103 حالات ، كما انتشر الفيروس في 138 دولة وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.