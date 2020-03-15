وزير الشؤون الإسلامية: سنغلق المساجد مؤقتاً عند الضرورة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أنه في حالة اقتضت المصلحة العامة سيتم غلق المساجد مؤقتا وإيقاف الصلاة جماعة وذلك في خطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال آل الشيخ في تصريحات صحافية اليوم الأحد إن أهل العلم يرون أنه يجب عدم ذهاب الشخص المصاب بمرض معدٍ إلى المساجد سواء لصلاة الفروض أو لصلاة الجمعة، وذلك حتى لا ينقل العدوى للمصلين، كما أن أي شخص خائف على نفسه من الإصابة يجوز له أن يصلي في بيته.

ووصف الأئمة الذين لم يلتزموا بتعليمات الوزارة بالمقصرين والمذنبين، وحذرهم من الحساب والوقوع تحت طائلة المسؤولية.

ونفى آل الشيخ تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في أي مسجد من مساجد المملكة”، مشددا على أن حكومة المملكة تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.