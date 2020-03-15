“السعودية” تعّلق جميع الرحلات الدولية

أعلنت الخطوط السعودية اليوم (الأحد)، تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.

وأوضحت «السعودية» في بيان أن تهليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً، اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم 15 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، يأتي وفق وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (COVID-19) وبناء على قرار تعليق كافة الرحلات الدولية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.

ودعت الخطوط السعودية من لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل من خلال الأرقام التالية:

• واتساب (966540000005+)

• هاتف (966920022222+).