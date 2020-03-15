النيابة العامة: استغلال الأحداث العالمية للتحكم في الأسعار يعرضك لهذه الغرامة

قالت النيابة العامة إنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.

وأوضحت النيابة إلى أنه يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها”.

وبينت أن من تلك الممارسات ما يلي:

1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.

2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.

3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وإفتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

4- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبـول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة أعلاه بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقديـر المبيعـات السنوية.

ويمكن الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، وإن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبـل مضي مدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى. وينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.