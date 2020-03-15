عاجل… كوريا الجنوبية تعلن عن “منطقتي كوارث خاصة” بسبب كورونا

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن مدينة دايجو جنوب شرق البلاد وجزء من إقليم “نورث جيونجسانج” منطقتي كوارث خاصة اليوم الأحد.

ونقلت شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن المكتب الرئاسي قوله إن مون وافق على الإعلان بعد أن قدم رئيس الوزراء، تشونج سي كيون التوصية في أعقاب اجتماع حكومي متعلق بالأمر.

وتم تحديد مدينة جيونجسان ومقاطعتي تشيونجدو وبونجوا في إقليم “نورث جيونجسانج” مناطق كوارث خاصة إلى جانب مدينة دايجو.

وسيسمح الإعلان للحكومة بإنفاق أموال حكومية لدعم 50 بالمئة من النفقات اللازمة لإصلاح الأضرار.

وستمكن الخطة أيضا الأشخاص المتضررين من الحصول على دعم حكومي في تكاليف

المعيشة والإعفاء من دفع فواتير الخدمات ورسوم التأمين الصحي العام.

وهذه المرة الأولى التي تحدد فيها كوريا الجنوبية منطقة معينة “منطقة

كوارث خاصة” بسبب المرض المعدي، وليس الكوارث الطبيعية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 76 حالة اصابة إضافة

مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد

إلى 8 ألاف و162 حالة .

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى

75 حالة منذ دخول المرض البلاد، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية

الجنوبية.