السفارة في جاكرتا تتخذ إجراءات لحماية المواطنين حتى عودتهم للمملكة

اتخذت سفارة المملكة في جاكرتا إجراءات لحماية المواطنين السعوديين، حتى عودتهم إلى المملكة.

وأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا أنها قامت بالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية السعودية بإيجاد حل سريع للرحلات التي تم إلغاؤها من جاكرتا إلى المملكة، وذلك وفق التوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وسمو وزير الخارجية على احتواء الموقف والوقوف إلى جانب المواطنين حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وبينت أنه تم بعون الله تأمين السكن والمواصلات لجميع المواطنين من مطار جاكرتا إلى الفنادق المعدة لإقامتهم وتوفير جميع التسهيلات لهم حتى عودتهم إلى المملكة.