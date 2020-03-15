قرار مرتقب بمنع الأكل والشرب في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بتوصيل الطلب للسيارة

كشفت مصادر مطلعة لـ”الوئام”، أن قرارًا مرتقبًا من المتوقع صدوره بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن الاحتياطات التي تتخذها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت مصادر “الوئام”، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بصدد توجيه المقاهي والمطاعم بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة ويقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط، على أن تتابع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.