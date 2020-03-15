عاجل.. “الجوازات” تمدد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها إلكترونياً، وذلك تماشياً مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ودعت المديرية العامة للجوازات كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ (180) يوماً ، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

وأكدت الجوازات أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر افراد ، أبشر أعمال ، مقيم) .