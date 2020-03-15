فيروس كورونا ينقذ نتنياهو مؤقتا

أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت المحكمة في بيان الأحد: “على ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، قررنا إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 مايو 2020”.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا.

ويُجري حالياً مفاوضات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعدما لم ينجح بتحقيق غالبية كبيرة أمام منافسه الوسطي بيني غانتز في انتخابات 2 مارس التشريعية.

وأشارت آخر حصيلة لوزارة الصحة الإسرائيلية إلى إصابة 200 شخص في البلاد بالفيروس.