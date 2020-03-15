أمين الحدود الشمالية: إيقاف البصمة للموظفين حتى إشعار آخر

وجه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، بتعليق البصمة اليومية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها والاكتفاء بسجلات الحضور والانصراف حتى إشعار آخر، وذلك حرصًا على السلامة وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأجرى “الشمري” جولات رقابية على عدد من المطاعم والصالونات، للتأكد من نظافتها وتوفر أدوات التعقيم، مشددًا على تطبيق النظام وعدم التهاون مع أي مخالف للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين.

وأكد استمرار الجولات الميدانية بنفسه، حيث كان برفقته رؤساء البلديات الفرعية وكافة الإدارات الرقابية بالأمانة والبلديات التابعة.