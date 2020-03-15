الموارد البشرية تمنح الموظفين إجازة إجبارية مدتها أسبوعين

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح إجازة مرضية إجبارية، مدتها أسبوعين، اعتبارا من اليوم الأحد، لعدد من العاملين.

وقالت الوزارة إن الإجازة لن تحسب من رصيد الإجازات، وتأتي نظرا لمستجدات الوضع الوبائي محليا وإقليميا واستشراف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الفترة القادمة.

وينطبق القرار على جميع الموظفين الذين يندرجون ضمن الحالات التالية:

-المرأة الحامل والمرضع.

-الأمراض التنفسية.

أمراض نقص المناعة.

الأورام.

-الأمراض المزمنة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الأحد، تعافي حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، لتصل عدد الحالات 3.