القبض على أشخاص يستقلون سيارة مجهولة ويرشقون المركبات بالحجارة بالرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على ستة مواطنين ألقوا الحجارة على سالكى طريق الحائر أثناء استقلالهم مركبة بدون لوحات، ما تسبب في تهشم زجاج بعض السيارات المارة على الطريق.

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة بدون لوحات يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر – جنوب العاصمة الرياض مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة على الطريق.

أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ستة مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.