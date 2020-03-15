إغلاق المولات والمجمعات التجارية وإيقاف الأنشطة واستثناء هذه المحلات فقط

أعلنت أمانات المناطق والبلديات عن إغلاق جميع المجعمات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف جميع الأنشطة، استنادًا للخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية لمنع تفشي كورونا.

في هذا السياق، أعلنت أمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقتين وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات “إن وجدت”.

وقالت مصادر لـ”الوئام”، إن الجهات المعنية وجهت أيضًا بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، مشيرة إلى أن القطاعات المعنية بوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا بتنفيذ حزمة من التدابير الوقائية.