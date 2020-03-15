الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقر إجراءات إضافية للوقاية من فيروس كورونا

وجه مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن جهود الجامعة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بناءً ما توصلت له اللجنة المكلفة بمتابعة الخطة الوقائية بالجامعة اعتبارًا من يوم الاثنين (20 رجب 1441هـ) وحتى إشعار آخر، والمتضمنة السماح لأعضاء هيئة التدريس غير المكلفين بمهام إدارية أو لجان إدارية بممارسة مهامهم التعليمية عن طريق منصات التعليم عن بعد دون حضورهم للجامعة وعلى عمداء الكليات ورؤساء الأقسام متابعة انتظام العملية التعليمية.

وتضمنت النتائج: عقد جميع اجتماعات الأقسام والمجالس واللجان عن طريق الوسائل الالكترونية المتوفرة وإيجاد آلية مناسبة لتوقيع المحاضر، مع مراعاة أن يتم إجراء مناقشات الرسائل العلمية بالاقتصار على أعضاء اللجنة فقط. وأيضًا تولي عمداء الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات تنسيق حضور الموظفين بما يسمح بتخفيض أعداد الحاضرين إلى ما نسبته 50 بالمائة فقط، على أن يمارس الجميع أعمالهم الموكلة إليهم من خلال الأنظمة الإدارية الإلكترونية عن بعد، ويلزم بالحضور للجامعة في حالة تعثر استكمال الإجراءات الكترونيًا على أن يستثنى من ذلك: (العمداء ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات، المركز الطبي الجامعي، إدارة السلامة وحماية البيئة، إدارة الأمن الجامعي، إدارة التغذية، إدارة الصيانة، مشرفو الوحدات السكنية) وكذلك من لديه أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة حيث يسمح له بعدم الحضور مع تقديمه تقرير طبي بذلك.

وأقرت اللجنة أنه لا يسمح للموظفين بعدم الحضور ليومين متتالين وذلك لضمان استمرار العمل على أكمل وجه مع ضرورة أن يكونوا على اتصال مباشر لأي استدعاء طارئ يتطلبه العمل. كما يتم منع استقبال المراجعين وتوجيههم إلى استخدام برنامج (تواصل) الإلكتروني ونظام (شامل) الإلكتروني ويستثنى من ذلك مراجعو المركز الطبي الجامعي.

وشددت اللجنة على منع تقديم الوجبات في صالات مطعم الجامعة، على أن تتولى إدارة التغذية توزيع الوجبات الجاهزة المعدة مسبقًا على الطلاب في نقاط توزيع محددة. فيما تتولى إدارة الصيانة والخدمات العامة فتح المساجد وإغلاقها بعد انتهاء الصلوات مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات والتنسيق مع عمادة شؤون الطلاب في إقامة صلاة الجمعة في كل المساجد داخل الحرم الجامعي. بجانب تكليف إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي بتكثيف التوعية الوقائية وذلك بنشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل واللوحات الإعلانية والشاشات الخارجية والداخلية. كما تقوم إدارة السلامة وحماية البيئة بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي بتأمين الكميات الكافية من المعقمات وتوزيعها داخل الحرم الجامعي.

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