سفير المملكة في جاكرتا للمواطنين: خدمتكم 5 نجوم على رؤوسنا وسأظل بجانبكم حتى مغادرة آخر راكب

أظهر مقطع فيديو سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي في جاكرتا بإندونيسيا، وهو يقوم على عملية الإشراف بنفسه على رحلات مغادرة المواطنين السعوديين في مطار جاكرتا.

وقال سفير المملكة في جاكرتا للمواطنين “أنتم فوق الرأس وفي العين، سنقدم لكم خدمة 5 نجوم حتى آخر مغادرة آخر راكب، سنتحمل كافة التكاليف مكفولين محفولين، وسيتم إجلاء الجميع”.

ووفقا للإجراءات الاحترازية، فقد أوصت الجهات المسؤولة بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وتسهيل عملية إجلاء مواطني المملكة في الخارج لمن أراد الرجوع، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.