سفارة المملكة في أمريكا: الإعلان خلال أسبوع عن الإجراءات المتعلقة بالسعوديين الراغبين في العودة

أعلنت سفارة السعودية في الولايات المتحدة، أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن الإجراءات المتعلقة بالسعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة.

وقالت في تغريدة: “إشارة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة بتعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة ١١ من صباح يوم الأحد. تود السفارة افادة المواطنين الراغبين بالعودة للمملكة بأنه سيتم الإعلان خلال اسبوع من تاريخه عن الإجراءات المتعلقة بذلك”.

وأضافت: “تكرر السفارة التنوية على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عن كل ولاية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا واتباع الإرشادات الوقائية والالتزام بأماكن الإقامة الحالية والتواصل مع السفارة والقنصليات في حالة الطوارئ أو إرسال رسالة خاصة على حساب السفارة والقنصليات”.