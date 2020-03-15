الملحقية الثقافية بأستراليا تشكر “الوئام” والزميل عبدالله العازمي

تلقت صحيفة الوئام الإلكترونية ومحررها ال‘علامي عبدالله العازمي شهادة شكر وتقدير من الملحقية الثقافية في أستراليا نظير جهوده المتميزة في دعم الأندية السعودية إعلاميا لعام ٢٠١٩ مما كان له أثر طيب في نقل صورة مشرفة عن المبتعثين والمبتعثات بأستراليا. وأشادت الملحقية بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الصحيفة في التغطية الإعلامية ونقل فعاليات الأحداث الأمر الذي جعل النجاح حليفها.

كما أشادت المحلقية بجهود الزميل العازمي والذي يعد من الكوادر الإعلامية الشابة والطموحة وله باع طويل في مجال الإعلام التربوي والتعليمي والإعلام الجديد

ويعمل مشرفا للإعلام التربوي في تعليم الطائف.