الجمارك تعيد 28 ألف منتج أدوات صحية لترشيد استهلاك المياه

أعادت الجمارك السعودية تصدير نحو 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي والمبولة بنظام التدفق)، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 فبراير من عام 2020.

وقالت الجمارك عبر حسابها على تويتر، يأتي ذلك انطلاقا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسعى هذه الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.