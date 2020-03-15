عاجل .. القنصلية في جنيف تنقل 350 مواطنا إلى الرياض

أكدت قنصلية المملكة في جنيف،اليوم، أنها سهلت نقل ٣٥٠ مسافر لمدينة الرياض بمتابعة القنصل العام وموظفي القنصلية

وقالت القنصلية في بيان: “تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم بإجلاء المواطنين السعوديين وتقديم المساعدة لهم فقد تم يوم أمس مغادرة أكثر من ٣٥٠ مسافر لمدينة الرياض بمتابعة القنصل العام محمد بن فهد الشبرمي وموظفي القنصلية والذين تواجدوا في مطار جنيف الدولي لتقديم كافة المساعدة.

كما قام القنصل العام في جنيف وزملائه موظفي القنصلية بالوقوف على الرحلة الملغاه للخطوط السعودية رقم SV236 هذا اليوم والمتوجهة إلى جدة، حيث تم تأمين المواصلات والإسكان والإستضافة لحين ترتيب رحلة عودتهم الى أرض الوطن.