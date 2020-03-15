عاجل.. القبض على مواطن أطلق النار على زميله في الأحساء

ألقت شرطة محافظة الأحساء، اليوم الأحد، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل له سابقا ،في محافظة الأحساء.

وصرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء ألقت اليوم القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل له سابقا ،في محافظة الأحساء، ما أسفر عنه إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الحادثة.