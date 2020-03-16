المعلق عامر عبد الله يتفاعل مع مشجع سعودي: فرحت وحزنت لهذا السبب

تفاعل المعلق الإماراتي عامر عبدالله مع احد المتصلين «المكفوفين» من السعودية وتحديدًا منطقة المدينة المنورة عبر البرنامج التلفزيوني صوت الخليج على قناة ابو ظبي الرياضية.

وطلب المتصل الكفيف من مذيع البرنامج أن يلتقي بالمعلق عامر عبدالله وقال : انا منذ الصغر وحلمي أن التقي بالمعلق عامر عبدالله واذا كان عامر يسمعني يشهد الله ان لك محبة وتقدير من الله وقام بالثناء على الدوري الإماراتي وانه حريص على متابعته، بالإضافة إلى انه حريص على متابعة عامر عبدالله.

واثناء الحديث فاجأ المقدم المتصل السعودي بمداخلة للمعلق وجرى حديث بينهما وطلب المتصل خالد حمد بزيارة المعلق الإماراتي للمدينة المنورة ووافق في حالة انتهاء أزمة فايروس كورونا.

وقال المتصل احنا كمكفوفين نحتاج إلى معلق يوصف المباراة وانت يا عامر تقوم بالوصف والتعليق بالشكل المطلوب لنا .

من جهته علق عامر عبدالله عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا على قناة ابو ظبي الرياضية : تحية لأهل المدينة المنورة ووعد الحر دين يا خالد ان شاء الله.

من جانبه قامت “الوئام” بالاتصال على المعلق عامر عبدالله واخذ تصريح منه وردة فعله حيث قال : هذا الرصيد الحقيقي لمشوار الإعلام.. تكفيني هذه المشاعر التي أفرحتني واحزنتني ..أفرحتني بسبب المشاعر الصادقة واحزنتني انه سيأتي يوم ونبتعد كما هو حاصل الان.

يذكر أن المقطع عبر قناة ابو ظبي لاقى تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي و اعجب المتابعون بردة فعل عامر عبدالله .