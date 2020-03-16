قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في قصف بشرق صنعاء

سقط العشرات بين قتيل وجريح من مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في قصف مدفعي شنته وحدات من الجيش اليمني في مواقع متفرّقة بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني استهدف بقصف مدفعي أمس الأحد تجمعات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبال صلب جنوب غرب مديرية نهم، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات المدعومة من إيران.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في منطقتي صلب ونجد العتق، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات المتنوعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.