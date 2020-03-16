14 حالة وفاة جديدة بفيروس #كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 15 أذار /مارس، جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.

قالت السلطات أنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس 4 منهم في هوبي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

وبذلك يبلغ عدد الحالات الاجمالية المؤكد اصابتها في الصين 80 ألفا و860 شخصا، وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 آلاف ة 213 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي تعافت من المرض في الصين إلى 67 ألفا و 749 شخصا بعد خروج 838 حالة من المستشفيات أمس الأحد.