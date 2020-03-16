إصابة «مانجالا» لاعب بلنسية بكورونا

قال الفرنسي الدولي إلياكيم مانجالا لاعب بلنسية الإسباني إنه واحد من خمسة

أشخاص من لاعبي وطاقم الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان إيزيكيل جاراي زميل مانجالا في بلنسية أصبح أمس الأحد أول لاعب في الدوري الإسباني تثبت الفحوص إصابته بالفيروس الذي أشاع الفوضى والذعر في شتى أنحاء العالم.

وقال مانجالا عبر تويتر “عرفت اليوم أن نتيجة فحصي جاءت إيجابية.. حالتي جيدة ولم تظهر علي أي أعراض للفيروس لكنني في عزل منزلي ومنفصل عن أسرتي.

وأضاف “علمت أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض ولهذا أنصح الجميع باتباع تعليمات العزل تجنبا لمخالطة الآخرين قدر المستطاع حتى وإن شعروا أن حالتهم جيدة.

وكان بلنسية سافر إلى ميلانو الإيطالية في الشهر الماضي لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة آتلانتا.

وأقيمت المباراة في مدرجات مليئة بالجمهور في استاد سان سيرو قبل فرض قيود على الأحداث الرياضية في إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تأثرا بالفيروس.

كما توقفت كافة بطولات كرة القدم في إسبانيا لمدة أسبوعين على أقل تقدير تجنبا لانتشار العدوى.