تعافي 77 حالة من كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 77 حالة حتى الآن في مملكة البحرين.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19) كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.