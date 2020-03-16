“الشاباك” يخترق هواتف الإسرائيليين لمكافحة كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، على قوانين الطوارئ التي تتيح للمخابرات الداخلية شاباك، تحديد مواقع هواتف للمصابين بفيروس كورونا منذ 14 يوماً، والتبليغ عنهم برسائل نصية، لإجبارهم على دخول الحجر الصحي.

وسيحتاج تنفيذ القرار إلى مصادقة لجنة الكنيست لشؤون جهاز شاباك، في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وفق موقع “آي 24 نيوز”.

وقال مسؤول كبير في وزارة القضاء الإسرائيلية لصحيفة “هارتس”: “في البداية ستطالب السلطات المرضى بتسليم هواتفهم، وإذا رفضهوا، سيخترقها الشاباك سيخترق هواتفهم”.

وأضاف، أن “المعلومات التي سيُحصل عليها من هذه الهواتف ستمرر فقط للأطباء في وزارة الصحة”.

وأعلن نتانياهو يوم أمس الأول السبت، نية الحكومة استخدام هذه الوسائل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقال إن الحكومة تنوي “استخدام وسائل تقنية لمكافحة الإرهاب تجنبت إسرائيل حتى اليوم استخدامها مع المواطنين ..هي ليست بسيطة، يوجد فيها قدر معين من انتهاك الخصوصية الذين سنفحص مع من تواصلوا وهم مرضى، وكيف تعرضوا للعدوى، وما جرى بعدها”.