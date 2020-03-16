العزل الإجباري ينتظر المسؤول الأولمبي عن طوكيو 2020

من المقرر أن يخضع جون كوتس عضو اللجنة الأولمبية الدولية المسؤول عن ملف أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 لعزل شخصي إجباري عندما يعود إلى بلاده أستراليا قادما من أوروبا هذا الأسبوع تنفيذا للإجراءات التي تطبقها بلاده للتصدي لانتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اخضاع جميع القادمين إلى بلاده من الخارج بعد منتصف ليل الأحد لعزل شخصي لمدة 14 يوما لمساعدة البلاد في جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.

وكوتس هو رئيس لجنة التنسيق الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 في اللجنة الأولمبية الدولية ويتوقع وصوله إلى بلاده الأربعاء المقبل قادما من لوزان السويسرية حيث مقر اللجنة الأولمبية الدولية.

وكوتس أيضا هو رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية.

وأكد متحدث باسم اللجنة الأولمبية الأسترالية لرويترز اليوم الإثنين إنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لاستثناء كوتس من الإجراءات الحكومية الملزمة للجميع فيما يخص فترة العزل.

وتقوم لجنة التنسيق بزيارات تفقدية ميدانية بصورة منتظمة للمدن التي تستضيف الألعاب الأولمبية وهي تعمل بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية لحل أي مشكلة تعترض سبيل تنظيم الألعاب.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنسيق في طوكيو في منتصف إبريل نيسان المقبل مع اقتراب العدد التنازلي قبل 100 يوم من موعد انطلاق الدورة في 24 يوليو تموز المقبل.