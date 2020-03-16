لاعب #الهلال يخضع للعزل المنزلي بسبب #كورونا

أكد عبد الله عطيف لاعب وسط فريق الهلال السعودي، استقرار حالته الصحية وخضوعه لمرحلة عزل منزلي احترازي من فيروس كورونا (كونفيد19-)، وذلك بعد عودته أمس من مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال عطيف : “أشكر كل من سأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني في أتم الصحة والعافية، وسأخضع لفترة عزل احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات المتبعة احتياطا من فيروس كورونا”.

ومن جهة أخرى سيبدأ عطيف برنامجه التأهيلي في منزله،وذلك تحت إشراف طبيب نادي الهلال.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف كافة المنافسات الرياضية في البلاد، بما فيها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.