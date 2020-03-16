تراجعات حادة في أسواق الأسهم الآسيوية

تراجعت قيمة الأسهم الأسترالية بأكثر من 7 % خلال تعاملات اليوم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميًا.

فقد تراجع مؤشر “إس أند بي/أيه.إس.إكس 200” الرئيس للبورصة الأسترالية بنسبة 2ر7 % في تعاملات الظهيرة.

وانخفض مؤشر “أول أوردينريز” الأوسع نطاقًا للأسهم الأسترالية بنسبة 13ر7 % .

كما تراجعت أغلب بورصات الأوراق المالية الآسيوية حيث شهد مؤشر هانج سينج الرئيس لبورصة هونج كونج بنسبة 95ر1 %، رغم قرار سلطة النقد في المدينة (البنك المركزي) خفض الفائدة لمستوى قياسي بمقدار 64 نقطة أساس إلى 86ر0%.

وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 04ر1% وكذلك مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 49ر0%.

وانخفض مؤشر “سينسكس 30” الرئيس للبورصة الهندية بواقع 71ر1962 نقطة أي بسنبة 76ر5 % ليصل إلى 77ر32140 نقطة.