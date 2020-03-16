الكويت: ارتفاع الاصابات بـ”كورونا” إلى 123 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 123 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن أربع حالات من المصابين في العناية المركزة منهم حالة واحدة خطيرة.

وأوضح المتحدث أن أربع حالات من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة مرتبطة بالسفر لدولة قطر، وجميعهم من الكويتيين عدا حالة واحدة لوافدة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر .

وأعلنت الكويت إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط تفاديا لانتشار فيروس كورونا في الكويت.

وأعلن وزير الاعلام الكويتي إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق دولة الكويت حتى إشعار اخر، وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.