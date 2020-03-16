تيباس يحسم مصير الدوري الإسباني

دا رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، مقتنعاً بأن موسم كرة القدم في بلاده سيستكمل.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية في الأرباح المتعلقة بحقوق البث التليفزيوني والسمعي، قد تصل 25%، بسبب عدم استكمال المسابقة بشكل مؤقت، لانتشار فيروس كورونا.

قال تيباس في تصريحات لسلسلة قنوات كوبي: “كنت أعمل عبر المحادثات الهاتفية والفيديو كونفرانس طوال عطلة نهاية الأسبوع مع المؤسسات الأوروبية ورؤساء الأندية الإسبانية، لأنه وجب التنسيق قبل حلول أسبوع هام ومصيري للغاية”.

وفيما يخص بطولة “الليغا” وإمكانية استكمالها بطريقة المربع الذهبي أو “بلاي أوف”، أكد تيباس: “ما نعمل عليه حالياً أننا سننهي المسابقة، وهذا الأسبوع من الممكن اتخاذ قرارات هامة في أوروبا”.

وأضاف: “تواصلت مع إيطاليا وألمانيا ورؤساء دوريات أخرى، نحن نعمل على إيجاد حل لأن فيروس كورونا مشكلة صحية ومنوط بها الأطباء، أما نحن نعمل على حل مشكلة اقتصادية وشيكة الحدوث، حيث نمتلك ما يقرب من 100 عقد لحقوق البث السمعية والبصرية في جميع أنحاء العالم، إذا لم نتمكن من إرسال الإشارة والبث فلن نتمكن من تحصيل الأموال”.

وأوضح رئيس رابطة “الليغا” أنه يعمل مع الدوريات الأخرى لـ”تنسيق جداول المباريات”، ولكنه بدا مقتنعاً بأن الموسم سيكتمل لنهايته.