فريق طبي ينجح في إرجاع عضلة الرقبة لطفلة بحفر الباطن

أسهم الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت تعاني من تشوُّه خلقي في الرقبة منذ الولادة والتفاف بالوجه وعدم القدرة على تحريك الرقبة.

وتبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليف بالعضلة الرئيسية بالرقبة وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله إصلاح التشوهات وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي وتكللت بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها حيث تماثلت للشفاء التام وغادرت الطفلة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك الرقبة.