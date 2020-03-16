اجتماعات مرئية وإيقاف الحضورية لمركز القيادة والتحكم بـ”صحة مكة” لمواجهة كورونا

عقد مركز القيادة والتحكم بصحة مكة المكرمة، اجتماعه اليومي بقيادي الصحة، لمواجهة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا الجديد (الاتصال المرئي عن بعد) عبر الشاشات الإلكترونية، بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وذكرت صحة مكة المكرمة، بأنها أوقفت الاجتماعات الحضورية، لمقر غرفة القيادة والتحكم، وتقديم الاجتماع اليومي بقياداتها عبر الشاشات الإلكترونية، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية وفقًا للتعليمات الوقائية التي تتبعها المملكة العربية السعودية عمومًا ووزارة الصحة على وجه الخصوص للحد من انتشار وتفشي العدوى بين أفراد المجتمع، من خلال التجمعات والمناسبات التي يتواجد بها الحشود البشرية كأحد الأسباب الرئيسة لإنتقال العدوى.

وحضر الاجتماع المرئي لمركز القيادة والتحكم بصحة مكة والذي يترأسه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور دلشد علي، وجميع قيادي صحة مكة المكرمة ومدارء المستشفيات والإدارات المعنية بصحة مكة المكرمة والمحافظات التابعه لها.