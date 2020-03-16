ألمانيا ترد على سعي ترامب لاحتكار عقار ضد كورونا: “لسنا للبيع”

انتقد عدد كبير من المسؤولين الألمان، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لاحتكار العقار الذي يتم تطويره حاليًا من قبل شركة ألمانية ضد كورونا، بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى جاهدًا لاحتكار اللقاح حصريًا لبلاده.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألماير، اليوم الإثنين، في رسالة موجهة إلى واشنطن باللغة الإنجليزية: “ألمانيا ليست للبيع”، على خلفية الخلاف الذي نشأ بين البلدين بشأن حقوق ملكية لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19).

يشار إلى أن صحيفة فيلت أم زونتاج، قالت نقلًا عن مصادر حكومية ألمانية، أمس الأحد، إن واشنطن عرضت على شركة كيور فاك الخاصة الألمانية، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليًا ضد كورونا.