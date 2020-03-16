الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو”: السعودية ستبقي إنتاج النفط مرتفعًا في مايو على الأرجح

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إنه من المرجح أن تبقي الشركة على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل كما هو في مايو أيضا، بحسب ما أعلنته رويترز، اليوم الإثنين.

وقال “الناصر”، إن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها النفطي الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي مايو المقبل، وإنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق.

كانت أرامكو قالت الأسبوع الماضي، إنها ستزيد معروضها النفطي في أبريل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا.