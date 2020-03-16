أمانة الشمالية تمنع الألعاب في الأماكن العامة وتضاعف جهودها لمواجهة كورونا

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية‬⁩ وضمن جهودها في الحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا الجديد‬⁩ بتكثيف إجراءاتها في التعقيم والتنظيف المستمر لكافة الأماكن العامة حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ووضعت شريط تحذيري لمنع الأطفال من اللعب في الألعاب العامة التي تنتشر في المسطحات الخضراء بمدينة عرعر، كما كثفت فرق النظافة العامة وفرق التعقيم والرش.

وأكد المهندس شمام الشمري، أمين منطقة الحدود الشمالية، أن الأمانة تستنفر كافة طواقمها لمكافحة هذا الوباء بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.