رئيس الهلال الأحمر يشكر العاملين على تقديم الخدمة الإسعافية

قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، شكره لكافة العاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي من منسوبي الهيئة والمتطوعين على جهودهم في التصدي لفيروس كورونا (Covid-19) من خلال الالتزام بمعايير السلامة للوقاية من الفايروس خلال مباشرتهم للحالات الإسعافية فرغم الظروف التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار هذا الفايروس إلا أن ذلك لم يثني منسوبي الهيئة عن تأديتهم لواجبهم الإنساني فلهم منا كل التحية والتقدير.

وأضاف أن رجال الهلال الأحمر هم دائماً في الخط الأمامي في حال حدوث الكوارث سواء كانت بيئية أو صحية كانتشار الأوبئة والأمراض رغم خطورتها إلا أن تقديم الرعاية الصحية والخدمة الإسعافية تعتبر أولوية لنا في الهيئة مع الأخذ بكافة الاحتياطات والوسائل التي تضمن سلامة مقدمي الخدمة الإسعافية الطارئة والحالة الإسعافية من أي ضرر.

وأوضح “القاسم” بأنهم في هيئة الهلال الأحمر حريصون قبل انتشار فيروس كورونا في العالم على أن تكون الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة سبباً بعد الله في المحافظة على سلامة وصحة طالب الخدمة وتبدأ تلك الخطوة بالمحافظة على الكوادر الطبية والإسعافية الذين يقدمون الخدمة يعملون وفق إجراءات تضمن تقديم الخدمة الإسعافية وفق أعلى المعايير الصحية العالمية بتوفير جميع الأدوات اللازمة من سبل الوقاية لمنسوبيها العاملين في الميدان للمحافظة على سلامتهم وصحتهم بحيث لايعرضوا حياتهم واسرهم للخطر من خلال مباشرتهم لعدد من الحالات الإسعافية التي قد تكون لديها أمراض.